Vuit atletes de l'Avinent Manresa prendran part en el Campionat d'Espanya absolut

L'tindrà una destacada participació alque es disputarà a Gallur (Comunitat de Madrid) aquest proper cap de setmana.Vuit atletes de l'entitat manresana hi prendran part. La quatrecentistaparticiparà en els 400 metres llisos, on té la segona millor marca (53"94) entre les divuit atletes participants. La saltadora manresana, encara en categoria sub18, sortirà amb la setena millor marca (1,80m) d'entre catorze participants. La migfondistapresenta la vuitena millor marca en els 1,500 metres llisos (4'24"99) d'entre 27 atletes participants., amb 13,47 metres, té la desena millor marca en pes d'entre les tretze atletes participants. La tanquistai la perxistapresenten la tretzena millor marca en els 60 tanques (8"49) i en perxa (3,80m). I els dos atletes sub20 de l'Avinent Manresaencararan les seves finals de llargada (7,23m) i perxa (5,00), amb la catozenaa millor marca d'entre els quinze atletes participants.Les millorspassen per Bou, Bonet i Guerrero, sense obviar que Laura Bou pot entrar de ple per laTambe cal destacar la participació de la saltadora manresana del FC Barcelonaen la final de perxa amb la cinquena millor marca de totes les participants (4,15m), i de la banyolina(New Balance Team), entrenada per Joan Lleonart, que porta la millor marca en la prova dels 1.500 metres, amb els seus 4'06"70 fets a Boston fa deu dies, que alhora és mínima per el Campionat d'Europa de Pista Coberta que es disputarà a Estambul.