El cicle RBLS tornarà divendres al Kursaal amb «Girls like that» sobre el «bullying»

RBLS a Manresa

La sala petita delacollirà aquest divendres, 17 de febrer, a les 8 del vespre, l'obra deGirls like that d'que es podrà veure dins del(Rebels). Es tracta d'un muntatge recomanat a partir de 16 anys, que aborda el tema de lai eldes d'una perspectiva d', així com l'impacte del món digital en la manera com els joves es relacionen i configuren les seves identitats.A Girls like that, un grup de noies fan bullying a una de les seves amigues estigmatitzant-la per la seva. L'autor del muntatge, el canadenc Evan Placey, vol mirar d'entendre quins factors contribueixen a perpetuar aquestesEl segon espectacle de la temporada del nou cicle RBLS,sobre els estereotips de gènere i reflexiona sobre l'. És un muntatge dirigit perque interpretaGirls like that és un encàrrec del, on va ser estrenat el 2015. Compta amb el suport de la, el teatrei la, i també de l'de la Generalitat de Catalunya.Lesper veure Girls like that tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet RBLS és el nou cicle de programació d'per acostar el teatre als joves a partir de 16 anys. Aquest cicle s'ha creat seguint l'estela del, nascut a Barcelona l'any 2017 impulsat per la periodista i emprenedora culturali que té per objectiu acostar el teatre als joves a partir dels 15 anys, encomanar-los la passió i l'amor per aquest art, descobrir-los muntatges arriscats, engrescadors, que connectin amb els seus interessos i inquietuds i fer-los protagonistes d'un esdeveniment fet a la seva mida.El cicle, que es va estrenar el passat 31 de gener amb Nua. Radiografia d'un trastorn d', continuarà el 12 de maig alamb Lázaro de, un muntatge trencador que parla sense embuts de violència, de drogues, d'emocions, de desigualtat i injustícies.