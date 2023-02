La Torre Santa Caterina tindrà un mirador interior i l'Espai Quico Mestres llestos a final d'any

Previsualització del projecte. Foto: AjM

Complementària amb l'Espai Quico Mestres

Una torre d'origen militar construïda el 1836

L'ha anunciat aquest dimarts la licitació dels treballs de restauració de lai de la construcció d'unque permetrà veure la ciutat des d'una altura encara superior a l'actual. És previst que la setmana entrant s'obri el concurs públic per contractar l'empresa que durà a terme aquestes obres. De cara a primers d'estiu es farà l'adjudicació, i abans d'acabar l'any l'actuació hauria d'estar finalitzada, segons les previsions del govern municipal.Els treballs permetranl'edificació original, amb l'objectiu d'aturar-ne la degradació i de revertir les patologies que actualment l'afecten, tant per efectes climàtics, com d'òxid, com de vegetació. L'actuació també dotarà la torre d'un mirador al qual s'hi accedirà a través d'unesinteriors que culminaran en unaa la corona de la torre.Així mateix, la torre quedaràcom els que té actualment i només es mantindrà el pal de la bandera, que quedarà. Durant la intervenció es faràa l'interior de la torre, ja que s'ha de foradar per fer els fonaments de l'estructura metàl·lica.La presentació del projecte ha tingut lloc aquest dimarts a la mateixa torre a càrrec de l'alcalde,, el regidor de Turisme,, i la regidora de Cultura,. La Torre Santa Catarina, declaradacom a Monument Històric, té un important valor en el marc del Camí Ignasià com a entrada a la ciutat.El projecte té un pressupost de 246.233 euros que es cobriran ambi una subvenció delde la Generalitat, de manera que "l'Ajuntament no hi ha d'aportar recursos propis", ha aclarit Aloy.El projecte s'inspira en una proposta que l'artista visualva fer el 2017, en la qual proposava una escala amb mirador a dins de la torre que en aquell moment no es va materialitzar per falta de pressupost, i que ara es pot portar a terme després d'haver-se ajustat tècnicament.Aquesta actuació es complementarà amb la creació de l', a l'exterior de la fortificació, i que, segons ha indicat l'alcalde, "també està previst que es pugui finalitzar de cara a final d'any". El pressupost municipal 2023 té assignada la partida econòmica i actualment es troba en ajustament d'uns serrells abans de ser presentada a laperquè li doni el vist-i-plau, i pugui ser licitada.L'Espai Quico Mestres serà un homenatge a l'desaparegut el 2013, que envoltarà la torre amb una estructura que dibuixa una lletra, de Quico, i que s'ha dissenyat amb la voluntat que sigui un lloc d'interpretació de la ciutat i la comarca.La Torre de Santa Caterina porta el nom del turó on se situa. D'origen militar, va ser construïda durant la, el 1836. Gràcies a la seva situació geogràfica, és una de les principals referències visuals de la ciutat de Manresa. Forma part de la xarxa de punts d'interès de l'de Manresa i diversos dels seus recorreguts senyalitzats hi passen. La Torre de Santa Caterina és també la porta d'entrada a la ciutat del Camí Ignasià, l'indret per onva arribar a Manresa fa 500 anys.