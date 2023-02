Ser administradors de les Festes de la Llum o com posar en valor l'«imprescindible» ofici de paleta

Una mica d'història

"Ens sentim menyspreats"

Una "mà dreta" insubstituïble

"Quan tenim un problema, sempre hi som"

El Concurs de Joves Paletes de la Llum

Escultura commemorativa amb una picada d'ullet als picapedrers de la Seu

Feia temps que ho deien: "Ens hem dea la ciutat", però no trobaven ni el moment ni la manera. Quan a finals del 2020 van adonar-se que elcelebrarien el seu(sí, sí,!), van tenir una idea: "¿Per què no sol·licitem a l'ser els administradors de les-que justament són al febrer- i aprofitem per festejar l'amb tots els ets i uts?".I dit i fet. El 2021 elpresentava la proposta d'd'aquesta festa tan idiosincràtica de la capital del Bages, i uns mesos més tard el consistori els responia. "Se'ns presentava unaper reivindicar qui som i què fem", exposa, president de l'entitat en qüestió.El Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques és eli l'únic que encara es conserva. La seva fundació l'hem d'emmarcar en un moment (finals del segle XIII – principis del XIV) dea la capital del Bages: es tractava de la ciutat més gran i influent de la, amb unai una població cada cop més nombrosa. De fet, va ser durant aquella època quan es van començar a construir lesque a dia d'avui encara es mantenen com a: la, el, l'o laen són alguns exemples.Per tirar endavant unes obres de tanta envergadura, es necessitaven moltes mans, essencialment dei de. Si fins aleshores havien treballat de manera individual, elsque els presentava Manresa els van obligar a associar-se en una. Així doncs, l'anyvan demanar els permisos al, i aquest va delegar alde la ciutat que s'encarregués de buscar una ubicació on els manobres poguessin alçar-hi un temple que els emparés. El lloc escollit va ser a l'actual, just al costat on en aquell moment hi haviaEn aquell emplaçamentvan alçar-hi, el, la. El 27 de febrer d'aquell mateix any, i així ho certifiquen els documents de l'època, s'oficialitzava la creació de la nova confraria, anomenada(posteriorment, Gremi de Constructors). "Hem passat, però seguim aquí", celebra el president, que ostenta el càrrec des del 2015 i que fa pocs mesos vaTot i ser, "molt poca gent ens té controlats", comenta Alias, que atribueix aquestaa "una incapacitat nostra d'", però sobretot, al fet que "des de l'mai". "Estem parlant d'que no es divulga ni es, i això a la llarga ens pot jugar una mala passada". Per què? "Doncs perquè; no hi ha unclar", apunta, mentre afegeix que "ara mateix, la gent més jove que treballa en aquest àmbit té".Si a la "" que encara avui pesa sobre el concepte de, s'hi afegeix que "no hi ha cap mena deque acrediti qui ho és perquè té unai unaque l'avala, i qui no", aquest "" cap al sector en qüestió "encara s'aguditza més". "i moltes vegades", es queixa Alias."Fa 30 anys, la gent anava en un restaurant i el que menys li preocupava era qui havia cuinat els plats; ara, en canvi, el xef té undintre de l'engranatge gastronòmic. Per què? Doncs perquè el sector s'ha sabut reinventar i fer-se valorar. Nosaltres, en canvi, seguim en la, i quan algú veu un edifici que li agrada, immediatament li ve al cap l'que l'ha ideat, però no pensa en elsque l'han fet possible", reflexiona. "Podríem dir que els que ens dediquem a la construcció som ladels xefs; sense nosaltres, els plats no sortirien".Actualment, el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques compta amb, un 60% dels quals són. "Ens reunim cada mes i posem sobre la taula elsamb què ens trobem, que bàsicament rauen amb laque se'ns demanen des dels ajuntaments, diputacions o el govern". "Cada ajuntament té una, i per tant, els papers a presentar són diferents en cada cas; és un contínuum dei picar pedra, perquè de facilitats, zero!", exclama.I potser és precisament per aquesta "hostilitat" que respiren a fora, que tots els agremiats fanentre ells: "Estic admirat de com de bé ens entenem: quan tenim un problema,", celebra, tot definint els membres del gremi com "".Amb el ferm propòsit de divulgar "la importància dede tota la vida (perquè segueixen fent falta de veritat)", el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques ha organitzat, per aquest dissabte 18 de febrer, el. Ho ha fet en col·laboració amb l'de Sant Vicenç, l'únic de la comarca que ofereix un(CFGM), "i amb qui fa molts anys que treballem de la mà: les empreses agremiades han tingut molts alumnes seus de pràctiques", celebra Alias, que a banda de presidir l'entitat també és el fundador d'En aquest concurs, que tindrà lloc a lad'onze del matí a dues del migdia, l'alumnat del CFGM de Construcció farà una espècie deamb rajoles i totxanes perquè els infants, els joves i les famílies "". "No hem de perdre de vista que com que estem parlant d'un ofici tan demandat però amb tan pocs treballadors,", apunta Alias.Dintre dels actes emmarcats en les Festes de la Llum, ela dos quarts de set de la tarda, s'inaugurarà l'escultura, que s'ubicarà ni més ni menys que a la plaça Sant Ignasi, just al lloc on el febrer de 1323 els confrares de Sant Tomàs i Santa Agnès van alçar-hi la seva capella.El monument, obra de l'arquitecte i especialista en sostenibilitat, "és una estructura metàl·lica composta perque representen els 700 anys d'història de l'entitat". En cadascuna de les línies, avança Alias, "s'hi han reproduït les signatures que elsesculpien a les pedres per deixar-hi el seu segell personal".