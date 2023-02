L'Escola de Salut de Santpedor comença amb èxit de participació

La taula de treball de socialització de, integrada per la ciutadania i amb la representació de personal deli l'Ajuntament, ha posat en marxa aquest mes de febrer l'per a persones a partir de 60 anys del municipi.La iniciativa ha tingut molt bona rebuda i s'ha omplert molt ràpid, però malauradament hi ha hagut. Per aquest motiu, el grup motor ja està treballant per crear unai donar així la possibilitat de participar-hi a totes aquelles persones que no han tingut plaça en aquesta primera edició.Al llarg de 22 sessions que tindran lloc del 7 de febrer a l'11 de juliol a la, l'Escola de Salut té per objectiu que les persones participants creïn xarxa a través d'activitats de tot tipus com ara tallers artístics, sessions històriques històriques, musicals o d'utilitat per al dia a dia. Els docents implicats al llarg de les sessions estan vinculats a Santpedor i participen a l'Escola de Salut de manera altruista, amb l'objectiu dea les persones assistents per tal d'augmentar l'esfera biopsicosocial.Es tracta d'una iniciativa sorgida fruit del diagnòstic de, finalitzat el 2021, sobre l'estat de salut dels residents al poble i els factors que hi influeixen. A través de les taules de salut, concretament la de socialització, integrada per la pròpia ciutadania, entitats, agents del poble, CAP i Ajuntament, s'engega ara aquest espai de trobada i aprenentatge amb l'objectiu d'augmentar la salut de la població. L'Escola de Salut vol ser un espai on es potenciï la socialització de les persones assistents i s'ofereixin eines i habilitats en aquest cicle vital de la vida en què es troben.