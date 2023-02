Tot a punt per al tret de sortida del Carnaval de Sallent, el més boig de la comarca

ho té tot a punt per donar el tret de sortida al seu, el més boig, més llarg i més popular del, que engegarà màquines aquest dijous i s'allargarà fins al dimecres següent amb l'enterrament de la sardina.Espectacle, primera rua, botifarrada i concert amb, entre la plaça dels Arbres i la plaça de la Pau estrenaran el programa aquestal vespre. La festa continuarà divendres, també al vespre, des de la plaça de la Verdura, amb una segona rua i sopar. Ja de nit, laacompanyarà el cercatasques a la plaça de la Pau on la matinada continuarà amb laDissabte a la tarda sortint de la plaça de la Pau hi haurà la populosaamenitzada per les xarangues. A la nit se celebrarà el sopar popular i el ball a la Carpa de darrere del Pavelló. A la mitjanit començarà l'amb els, laal Poliesportiu Agustín Rueda. La festa finalitzarà a les 6 del matí ambDiumenge al migdia hi haurà vermut popular i arròs popular amb música dea la plaça dels Arbres. A la tarda, a la plaça de la Teia, serà l'hora de laamb una desena d'actuacions.Dilluns serà el moment del. Al migdia al parc Pere Sallés, l'arribada deldonarà el treu de sortida a la Rua de disfresses infantil i al ball, per acabar amb el dinar al mateix parc. A la tarda hi haurà jocs, berenar i l'enterro infantil.El dilluns acabarà, ja fora del programa infantil, amb un concert amba la plaça de la Pau. Dimarts al vespre hi haurà teatre amb La flor de l'autopista a la, i l'intens programa de Carnaval finalitzarà dimecres al vespre amb els actes de l', entre les places de la Verdura i de la Pau. La, la, lai un concert amb, finiquitat per, clouran la festa.