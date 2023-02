La CGT titlla de «publicitat electoral» l'anunci del govern municipal sobre les millores a la neteja

La secció sindical de ladeldeconsidera que el govern municipal ha fet "" amb l' anunci de millores al servei de la neteja de la ciutat que ha fet aquest dilluns en roda de premsa Els anarcosindicalistes critiquen que el govern parli d'"augment de la plantilla", quan en el total dels serveis de la concessió de"s'ha passat de 97 treballadors fixes i una vintena d'eventuals de fa 20 anys, als 80 actuals amb una quinzena d'eventuals". També es pregunten com pot haver millorat el servei si "s'hanper crear-ne de noves" i "la feina que abans feien dos operaris,". A més, asseguren, alguns escombriaires tenen "un" per cobrirTambé es pregunten com poden parlar de la introducció de serveis amb, "quan fa més de 20 anys que netegem amb aigua calenta", això sí, "". Tampoc no els ha agradat que el govern parli de "", quan "el que realment es fa és, en comptes de contractar més personal".La CGT denuncia que "s'ha fet" a totes les peticions que s'han fet des de la representació dels treballadors, i s'ha dissenyat un"quecom mai les condicions dels treballadors de la neteja" i que arriba "a tenir treballadors amb contractes de".Per tot plegat, el sindicat considera que tota la informació donada pel govern el roda de premsa és "" i "té molt poc a veure amb el". La realitat és, segons asseguren "que s'ha augmentat considerablement la, i que es treballa amb maquinària que té més de, en un estat perillós i amb un manteniment precari".