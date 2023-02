Expectació per seguir «La Tarda de Catalunya Ràdio» des de l'aparador de Rubí i Casals

La botiga de llenceria manresanaha acollit aquest dilluns l'equip deque ha emès el programa des d'un dels seus aparadors, ple de calces, pijames i sostenidors, amb motiu del, una data que l'emissora pública catalana fa temps que commemora traslladant els programes de la graella en diversos punts de Catalunya.La periodista, com a conductora del magazin de tarda, i cares i veus conegudes com la de, entre d'altres, han passat pel comerç del carrer Nou i han debatut entre ells i parlat amb els manresans que s'aplegaven dins del comerç i al carrer tot seguint-lo des de l'aparador, on s'ha situat un altaveu. El doblador i locutor manresà,, també s'ha deixat veure i sentir al comerç de llenceria dirigit per. Qui no hi ha pogut ser ha estat, de viatge a Munic.