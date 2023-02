Sant Fruitós comptarà amb dos nous aparcaments, un al centre i un al polígon de Sant Isidre

L'Ajuntament dearranjarà dos solars al municipi per tal de convertir-los en. Al nucli del municipi s'arranjarà un solar al, entre els carrers Doctor Barnard i Rius i Taulet. Es tracta d'un solar de 1.500 m2 i que un cop arranjat donarà cabuda a una cinquantena de vehicles.Aquest nou aparcament al centre del municipi dona resposta a les zones d'aparcament que quedaran inoperatives al solar de la, on pròximament s'hi iniciaran les obres d'urbanització d'un nou parc verd. Paral·lelament, la proximitat d'aquest espai a l'també permetrà que les famílies i la comunitat educativa d'aquesta escola puguin fer-ne ús.El segon aparcament municipal que s'arranjarà es troba ubicat al carrer Montsant, al. Es tracta d’una parcel·la de gairebé 5.000 m2 i que un cop adequat podrà encabir més de 150 vehicles. L'aparcament s'habilitarà seguint la mateixa distribució que el que es troba ubicat a l'altra banda de la carretera.L'aparcament en aquestadona resposta a la petició realitzada per l'del municipi, per tal de dotar al polígon de més zones per a l'aparcament.Aquests arranjaments comportaran, a banda de la, la instal·lació de tanques de fusta, la instal·lació d'enllumenat i la senyalització viària corresponent.