El Rugby Manresa es retroba amb la victòria a Sabadell en un partit sofert (24‑35)

Eles va retrobar dissabte amb la victòria, tot i que el triomf al camp deles va complicar molt a la segona part. Els manresans havien marxat al descans amb un marcador clarament favorable (5-28), després que la velocitat dels seus tres quarts propiciés una espectacular estirada de 28 punts en 18 minuts (0-28). No havien passat ni 3 minuts i arribava el primer assaig bagenc a mans d'. En el minut 5, el segon, de. En el 14 arribava el tercer, de, i en el 17 el quart, novament d'Eugene. A més a més, el sempre seguranotava amb l'encert habitual les quatre transformacions corresponents.Tot bufava a favor, i fins i tot encara no es notava gaire que els manresans jugaven novament en inferioritat perquècom ja ve succeint les darreres setmanes. El Sabadell, però, no es rendiria. Ans al contrari, la davantera vallesana que era moltes va treure la son de les orelles i va començar a fer patir de valent el Manresa,. La resistència era numantina i al descans, amb tretze jugadors a la gespa per una primera, es va arribar amb un sol assaig encaixat.A la represa, encara amb inferioritat, els locals anotaven un try de seguida (min. 5) i retornaven a l'fent ús reiterat del maul després de touch. Un assaig dedonava una mica de respir (10-33, min. 29), amb l'enèsima transformació de Randé. Però les forces queien en picat en el quadre manresà.Cada vegada costava més aturar la insistència local en els mauls. De fet, la darrera marca local ja va ser unaa l'enfonsar els manresans un maul que era a punt de travessar la seva línia. Tornaven a ser tretze per targeta groga des del min. 71.En definitiva, que la victòria del Manresa RC va ser. Això sí, molt important perquè protegeix provisionalment el segon lloc a la classificació deldesprés d'haver jugat tots els partits. Només falta per saber que passarà en el duel directe entreque es disputarà aquest proper cap de setmana. Si guanyen els deal camp del, el segon lloc seria pel Manresa, i el primer encreuament de play-off es jugaria alcontra el setè classificat del. Si el Torroella guanya, el Manresa quedaria tercer i s'enfrontaria al sisè de l'altre grup, també a un sol partit i també al Congost. El primer rival del Manresa en play-off sortirà de la terna entre, o