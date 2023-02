El Jutge Disciplinari dona la raó i el partit al Covisa Manresa per alineació indeguda de l'Hospitalet

Elde laha resolt amb el resultat deel partit corresponent a la jornada 17 de la lliga de Segona Divisió B deque havia finalitzat, sobre la pista, 9-5 a favor dels del Barcelonès . El Jutge ha donat la raó a l'equip del Bages, que havia impugnat el partit per l'alineació indeguda d'un jugador local . L'Hospitalet, a més, ha estat sancionat amb una multa de 100 euros.En aquella jornada, l'Hospitalet Ballsport va alienar un jugador de més de 23 anys del seuque milita a tercera divisió catalana, quan. La junta directiva del Covisa Manresa va presentar al·legacions alde la RFEF, que ha resolt aquest dilluns.Amb aquests tres punts, el Covisa Manresa continúa quart a la taula, amb 36 punts en plena zona dei augmenta la diferència a 6 respecte del cinquè classificat, el, que és el primer equip fora de play off. L'Hospitalet Bellsport passa a la tercera plaça amb 37 punts. Lidera per ara la competició elamb 41, seguit deamb 39.Després d'aquesta jornada de descans amb motiu de laa Granada, dissabte vinent el Covisa Manresa jugarà a la pista del, un recent ascendit que es troba ara en llocs de descens.