Alba Rojas parlarà del consum organitzat en la propera Tertúlia a L'Era

, coordinadora de l', obrirà ladel mes de febrer, que es farà a laaquest dimecres 15 de febrer, de 7 a 9 del vespre.Rojas, experta en, centrarà la seva intervenció en la capacitat de les persones consumidores per organitzar-se. També parlarà de com aquestpot impactar en la, en la del planeta i en la de la societat en general. En la seva xerrada quedarà palès com la darrera baula del-el consum- marca la dinàmica de tot el cicle, i com la gestió que fa la ciutadania del seu temps no està afavorint un consum i unaA continuació es podrà escoltar el testimoni de la, de l'associació francesa. Les AMAP (per les seves sigles en francès Associacions per al Manteniment de l'Agricultura Pagesa) són organitzacions conjuntes de persones productores i persones consumidores. La seva particularitat és que. D'aquesta manera, el pagès té garantida una remuneració constant i justa que li assegura la campanya, comprar material, preveure contractes de personal, etc. I és que laal país veí està més que demostrada: "a França se suïcida un agricultor cada dia i la sobremortalitat per suïcidi està més que estudiada", segons explica Marina Seder Colomina.La Tertúlia a L'Era és un espai de trobada per tractar temes relacionats amb l'. Està dinamitzat per l'associacióen col·laboració amb eli té lloc cada tercer dimecres de mes a la Casa de la Culla. L'entrada és oberta a tothom.