Més treballadors, maquinària més moderna i nous serveis específics a la neteja viària de Manresa

Més rendiment i eficiència

Més neteja de pintades, papereres i orins

"Faig una crida a la. Si tots embrutem menys, tindrem una Manresa més neta", ha advertit l'alcalde,, en la roda de premsa que ha celebrat aquest dilluns acompanyat del regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent,, per presentar els detalls delde la ciutat, el segon en importància econòmica del Consistori, només per darrere del de recollida de residus.Amb el nou contracte, el servei millora en totes les facetes. S'ha incorporat, passant d'una plantilla de 47 treballadors a una de 54 (+16%), i, amb un augment defins arribar al 85% del total. Una de les novetats és que el servei passa a fer-seper evitar molèsties relacionades amb el soroll. També s'incorpora un nouque permet que lasigui més àgil i eficaç, i es dota tots els equips d'un terminal mòbil per poder-les registrar durant el servei.En aquests moments, ja es treballa amb els nous criteris que estableix el contracte. Pel que fa la maquinària nova, és previst que arribi en els. L'augment de personal i el canvi d'horaris i organitzatius es van aplicant des de finals de 2022, però els que tenen a veure amb la nova maquinària, s'aniran implementant a mesura que arribi.Tal com han explicat el regidor, amb el nou contracte s'espera fer unimportant, ja que es destina a la neteja ", més personal, màquines més modernes, més vehicles elèctrics, més neteja amb, més efectius peri una millor gestió de les incidències". Amb tot, el regidor i l'alcalde han apel·lat també a la "col·laboració" i a la "coresponsabilitat" de la ciutadania per tal de poder tenir i mantenir una Manresa neta.L'afegeix un equip d', que ofereix més rendiment, tresi doselèctrics, que faciliten els desplaçaments dels operaris. Els nous carretons tenen dos compartiments i permeten laja en el moment de l'escombrada. A més, s'augmenta la dotació de, fet que permet augmentar les freqüències, i s'amplia el servei d'a les tardes a la zona centre i a altres espais amb un alt ús, com ara parcs infantils o entorns escolars, per tal de mantenir l'estat de netedat aconseguit durant el torn de matí.Pel que fa a l', comptarà sempre amb un conductor i també un peó per tal de netejar i, com ara els espais sota els cotxes aparcats. Es disposarà d'una(amb llances d'aigua) de 5m3 i de tres escombradores de 2m3.La neteja amb aigua a pressió augmenta d'un a dos equips. Els nous vehicles permetran, fet que millorarà el rendiment i possibilitarà més freqüència, així com un àmbit d'actuació més extens. A més, lapermetrà una qualitat de neteja superior i elproporcionarà un millor acabat.A banda, s'augmenta el servei deper poder actuar en cas d'accidents i altres necessitats imprevistes de manera ràpida, amb un equip al matí i un altre a la tarda.El nou servei de neteja inclou més serveis complementaris, com la neteja i el manteniment de les papereres, la neteja intensiva deo la neteja de pintades, que inclou l'actuació d'una empresa especialitzada i unTambé es milloren els, que comprenen aquells serveis de neteja que es realitzen com a conseqüència d'un esdeveniment concret (manifestacions, celebracions, etc.) o de l'acció cíclica de la natura (fulles, pol·len, etc.).