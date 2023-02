David Aaron López, nou director dels Serveis Territorials de Territori a la Catalunya Central

El regidor d'Urbanisme de l'ajuntament de Manresa,, s'ha incorporat aquest dilluns com a nou director dels. Nascut a1968, ésper la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC (1995), tècnic urbanista i màster professional en estudis territorials i urbanístics per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra i UPC (2003). També compta amb l'especialització enper l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC (2013), i ha fet formació contínua en diverses matèries tècniques i jurídiques relacionades amb el territori i el medi ambient.En l'àmbit laboral, López té experiència professional al servei de l'administració pública de Catalunya i de les Illes Balears, i és funcionari de carrera a l'des de 1998.En l'àmbit polític, va ser regidor de l'equip de govern a l', entre 1995 i 2013, id'aquest municipi entre 2003 i 2008. Actualment és regidor d'Urbanisme perde l'equip de govern a l'Ajuntament de Manresa, des de 2019.Tal i com ha anunciat el govern municipal després de fer-se públic el nomenament, el regidor renuncia a l'assignació econòmica de l'Ajuntament, i traspassa alguna de les seves competències locals al regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet