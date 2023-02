L'Encesa de la Nova Llum presentarà un projecte artístic de Susanna Ayala

Naixement de l'acció el 2013

L', organitzada perdes de fa onze anys, presentarà enguany un projecte artístic dea la plaça de Sant Domènec, amb el lema Ja volem el pa sencer. L'entitat, que commemora durant aquest curs el seu cinquantenari al Bages i el Moianès, també demana a la ciutadania que encengui espelmes a lesde casa seva.L'acció es farà, com cada any, en la vigília de lade, el dilluns 20 de febrer, a les 7 del vespre, i aquest any presentarà a la plaça de Sant Domènec una proposta de l'artista manresana, amb el lema Ja volem el pa sencer, ambque encendran persones voluntàries.Susana Ayala ési compagina diverses tècniques: gravat, serigrafia, treballs amb fusta, il·lustració, murals polítics, obres pròpies i també cartellisme.L'organització fa una crida alsque vulguin ajudar a encendre els milers d'espelmes, que poden adreçar-se a l'Espai Òmnium o a bages@omnium.cat , o bé trucar al telèfon 938726321.Òmnium Bages va ser l'entitat administradora de la Festa de Llum de Manresa l'any 2013 i un dels actes que va promoure va ser l'Encesa de la Nova Llum. En la vigília de la Llum, el dia 20 de febrer i coincidint amb l'a la plaça de Sant Domènec, 15.000 d'espelmes van il·luminar el camí, tot al llarg de la Muralla del Carme, fins a la plaça dels Infants i part delde la ciutat. A més de convidar els ciutadans a posar espelmes a finestres i balcons, l'acció consistia a instal·lar rengleres d'espelmes a les vores dels carrers i places del Centre Històric de la ciutat.També s'hi van sumar molts comerços decorant amb espelmes els aparadors. La voluntat d'Òmnium ha estat des del primer moment que aquesta acció arreli dins dels actes de la Festa de la Llum, que es consolidi com una, que els manresans se la facin seva i que la ciutat s'ompli d'espelmes aquella nit. Amb aquest objectiu, l'entitat s'ha encarregat de coordinar les edicions posteriors de l'acció, en una iniciativa que aplega desenes de voluntaris.