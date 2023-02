De lector de radiografies a taula de llum: la nova vida dels negatoscopis del CAP de Sant Joan

Elssón els aparells que es feien servir fa anys perals CAP i hospitals. Amb l'avenç de la tecnologia i la digitalització de les imatges, van quedar obsolets i ja no es fan servir. Per donar-los una nova vida, des delvan tenir la idea de cedir-los a les tresde la zona perquè els poguessin utilitzar com a. "És una idea meravellosa, per nosaltres ha estat un regal", ha explicat la directora de la. Arran d'aquesta experiència, l'vol escampar la iniciativa a Catalunya. De fet, a Barcelona ja ha donat un centenar de negatoscopis a diferents escoles.La idea del projecte va sorgir el febrer del 2022, quan la direcció del CAP de Sant Joan de Vilatorrada va detectar que tenien tres antics negatoscopis en desús. De la mà de la referent decomunitari del centre,, i de la dietista-nutricionista,, va néixer un projecte per utilitzar aquests aparells com a taules de llum per a. D'aquesta manera, des de principis d'aquest any, les tres llars d'infants de la zona -les dues de Sant Joan de Vilatorrada i la de Fonollosa- ja han incorporat els antics negatoscopis a les aules.Espelt explica que als CAP gairebé cada consultori tenia un negatoscopi. "Molts d'ells els fèiem servir com aon hi penjàvem coses i ens vam dir: per penjar coses ja tenim els suros, millor reaprofitem-los i donem-los-hi una", relata. Amb la donació dels aparells, les dues professionals sanitàries van elaborar activitats perquè els infants les puguin fer amb la taula de llum. Una està relacionada amb l'alimentació (els permeta través de la fruita de temporada tallada) i l'altra està vinculada amb les emocions (explicació d'un conte ia sobre del negatoscopi).De fet, Espelt recorda que el projecte es basa en la regla de les tres erres (3R) per tenir cura del medi ambient i reduir el volum de residus o brossa generada. Les 3R fan referència a:. "Consideràvem interessant traslladar aquesta idea a les llars d'infants perquè els nens i nenes són el futur", exposa la professional.De la seva banda, les llars d'infants van rebre "el regal" amb els braços oberts. La directora de la llar d'infants de Fonollosa, Marta Saà, relata que les taules de llum donen moltesamb els infants. Amb aquest aparell, explica, "podem treballar les pors que genera la foscor en aquestes edats o bé com passa la llum en funció dels materials que hi poses a sobre i com canvien els colors". A més, recorda que és un treball molt manipulatiu i, precisament, aquesta és la base del seu. El centre ja disposava d'una taula de llum però era molt més petita i la tenien fixa en un espai.