​La Cursa dels Llebrers de Galgos112 aplega 300 participants a Sant Fruitós de Bages

Laha reunit aquest diumenge tres-centes persones al bosquet de Sant Fruitós de Bages per participar a la canicròs i la caminada solidària que arribava a la 9a edició. Enguany s'han superat totes les expectatives ambdes que es va crear aquesta cursa. Tota la recaptació va íntegrament a Galgos112 per continuar rescatant gossos llebrers i podencs.El recorregut circular començava i acabava a la zona del, i durant 7,17 quilòmetres els participants han recorregut corriols i camins de pista passant peri retornant al punt d'inici. Un total 63 participants de ladividits en set calaixos han iniciat el recorregut de 171 metres de desnivell i considerat moderadament tècnic.Seguidament, 237, i alguns participants sense, han recorregut el circuit que han tardat a completar amb una mitjana d'una hora i mitja. Un cop al Bosquet tots plegats han recuperat forces amb una base de botifarra o opció vegana. Tots els participants han rebut una bossa de corredor amb diferents obsequis de les empreses col·laboradores.Finalment, s'ha fet el lliurament de premis als guanyadors de la canicròs amb la presència d', alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, i de, primer tinent d'alcalde. Elan Cortada de Bugiateam ha quedat primer amb un temps de 26'26", seguit de Xavier Masramon de Canix amb un temps de 26'30", i en tercera posició, Albert Camps del Club Triatló Lluçanès amb 00:27'44".En, Íngrid Solé de Gosesport s'ha imposat amb un temps de 31'18", i vuitena a la general. Jennifer Baeza de Canicross Team Kolyy amb un temps de 34'57" i setzena a la general, ha quedat segona, i en tercera posició ha entrat Egle Vaivade, dinovena a la general, amb un temps de 35'19".En la categoria estrenada enguany anomenada, per a participants nascuts abans del 1978, en masculí, Jordi del Castillo de Club Canicross Les Franqueses vs'ha proclamat guanyador amb un temps de 37'14". En femení, Mercè Casadesus ha estat la guanyadora amb un temps de 36'54".Tots els participants han participat en eld'una trentena de productes i serveis oferts per empreses que han col·laborat en la cursa de llebrers