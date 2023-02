Detenen un home per trenta estafes amb el mètode «smishing» amb víctimes a Manresa

Agents delsde la Unitat d'Investigació de Lleida van detenir el passat dimecres, a Viladecans (Baix Llobregat), un home, de 20 anys, com a presumpte autor deLa detenció és el resultat d'una investigació iniciada adurant el mes de desembre després de detectar-se diverses denúncies percomeses amb el mateix modus operandi. En tots els casos, les víctimes havien estat estafades amb la modalitat coneguda comEls investigadors van comprovar que l'estafador seria un, amb domicili al Baix Llobregat, i que hi haurien més víctimes arreu de Catalunya, especialment alL'smishing és una variant del phishing que utilitza tècniques d'i missatges de text, tipus, dirigits a usuaris de telefonia mòbil. Amb l'aparença de provenir de fonts fiables, com, intenten aconseguir dades confidencials de l'usuari, que posteriorment utilitzen per cometre les estafes.Aquests SMSque en ser clicat porta a pàgines. D'aquesta manera, l'usuari introdueix la informació sol·licitada,de la seva banca electrònica. Tota aquesta informació va a parar a mans delsque l'aprofiten per realitzar compres fraudulentes, transferències o reintegraments de diners en caixers automàtics.En aquesta investigació, els agents van comprovar que l'estafador, després d'accedir a les dades bancàries de les víctimes mitjançant una pàgina clonada, anava a diferents caixers automàtics deli feia extraccions de diners en efectiu. Finalment, el passat dimecres es va detenir l'estafador a Viladecans.Al detingut se l'acusa de trenta estafes comeses des del 12 de desembre de l'any passat amb víctimes a diferents comarques catalanes. Concretament, 16 a, 6 a, i altres a, l'. Ara com ara, el valor dels diners estafats ascendeix a 14.780 euros.Lai no es descarta que el detingut estigui implicat en altres fets similars i que hi hagi més persones implicades.El detingut va passar divendres adavant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gavà