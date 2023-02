Dura derrota del Manresa femení després d'una pròrroga a la pista del Draft Gramenet (64-63)

Més bàsquet

Elha patit una dura derrota aquest diumenge aper només un punt a la, 64-63, després que el període reglamentari acabés 52-52 en el marcador. Alles manresanes han arribat a posar-se 2 punts per sobre, 56-58, però les delhan sabut jugar millor els últims minuts.Els'ha posat de seguida per davant en el marcador i ha completat un primer quart en què ha aconseguit set punts d'avantatge, 17-10. El segon quart ha començat amb ladel partit per a les locals, 22-10, una renda que s'ha anat escurçant, però que sempre ha estat entre els 5 i els 9 punts de diferència per al Draft Gramenet.A l'últim quart, però, leshan reaccionat i amb una bona defensa i aprofitant el, han aconseguit arribar al final del partit 52-52. A la pròrroga hi ha hagutfins que les visitants s'han quedat encallades en els 58 punts i les colomenques s'han posat a 4 punts, una diferència que han sabut administrar, i que els ha servit de coixí suficient per fer inútil el triple final deha estat la màxima anotadora manresana amb 16 punts, seguida per, amb 15. Amb aquesta segona derrota consecutiva, l'ha atrapat a les manresanes en la segona posició de la taula, que comparteixen amb 12 victòries i 4 derrotes. El Manresa CBF disputarà la propera jornada el 25 de febrer a 3/4 de 8 del vespre alcontra el