La Pirinaica aixeca un 0‑2 a l'Atlètic Lleida en un últim quart d'hora vibrant (2‑2)

Després de la victòria de fa tres jornades contra l'intractable líder CFJ Mollerussa al camp de futbol de lacapgirant el marcador, laha confirmat aquest diumenge que se li dona bé jugar contra els equips grans de la categoria, i tot i que no han aconseguit derrotar el segon de la taula, l', l'empat a 2 aconseguit té força sabor de victòria.Els manresans perdien per 0-2 al minut 76 de partit, però un gol de penal deal 77 i un segon gol d'al 85 feien embogir la graderia del municipal de la Mion, que veia com el seu equip empatava uni ho feia contra un dels equips més potents de la categoria.Malgrat les nombroses oportunitats de gol durant els primers 45 minuts, Pirinaica i Atlètic Lleida han arribat al descans sense estrenar el marcador. La situació, però, no s'ha mantingut a la segona part, i en la primera oportunitat que han tingut els visitants, en una contra, ha marcat. El partit s'ha complicat al minut 73 quanha rematat a la xarxa un servei de córner, amb polèmica inclosa poer una possible falta anterior.El 0-2 no feia justícia al que s'havia vist sobre el terreny de joc i semblava sentenciar el partit per als de. Però no ha hagut de passar massa estona perquè els de la Mion tinguessin l'oportunitat de. Al minut 77 Pipe marcava dea dins de l'àrea. Aquest gol ha encoratjat els locals, que han confirmat les sensacions al minut 85, quan Uroz s'ha estrenat com a golejador de la Piri amb unaAmb aquest empat, eles manté en una còmoda onzena plaça, a vuit punts de les places de descens. A la propera jornada, que haurà d'esperar al 26 de febrer, a 1/4 d'1 del migdia, l'equip de la Mion jugarà al camp del, en un enfrontament important per marcar distàncies respecte dels equips de la part baixa de la taula.