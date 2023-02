Falcon & Firkin estrena el seu nou àlbum anomenat «Cançons Nues»

Va ser abans de tancar l'any 2022 quan Falcon & Firkin van començar a donar les primeres pinzellades, amb l'arribada dels seus Un nou demà . Però és que ara, ben entrat 2023, la banda manresana publica el seu, que porta per títol Cançons Nues, un àlbum molt íntim i personal, que s'endinsa en els sentiments més profunds de, vocalista de la formació musical.Aquest disc "és un recull de cançons que expressen el dol produït per la, el febrer de 2020. Un sempre tendeix a pensar que som eterns i que la mort no ens tocarà mai i menys en éssers propers fins que realment passa", ens expliquen de primera mà.D'aquesta manera, les vuit cançons van ser producte d'aquests mesos posteriors de pèrdua, dolor i dol. Totes elles, "expressen els sentiments de no poder gaudir més de la seva companyia i de, tan meva com a fill, com també en nom de la mare i de la meva dona i els nostres quatre fills, que tant s'estimava i tant l'estimaven a ell", detallen.En la mateixa línia que les cançons, ha anat el disseny de l'àlbum, on es pot observar tot un seguit depels quatre nets del nostre protagonista. Un art que li dona encara més sentit al concepte del treball.