El Grup Via CB Artés aixeca el partit contra el CB IPSI però perd en l'últim sospir (73-74)

El CB Artés recupera 16 punts, però perd als tirs lliures

La Salle perd les opsions en el darrer quart

Més bàsquet

Elha perdut contra aldesprés de fer el més complicat, recuperar 16 punts de desavantatge, en un final de partit a cara o creu, no exempt de, que s'ha decidit des de la línia de tirs lliures, 73-74. A l'espera de la visita dela la pista del líderaquest diumenge, l'altre partit amb presència bagenca també s'ha liquidat amb derrota,58,67, després d'un mal últim quart dels manresans.Les derrotes deixen el Grup Via CB Artés enamb un balanç de 9 victòries i 7 derrotes. La Salle S. Gol es troba aamb les victòries i les derrotes empatades a 8.Després d'un impressionant esforç dels jugadors del CB Artés perque teníen al tercer quart, 34-50 al minut 6, els bagencs han acabat perdent el partit per només 1 punt, 73-74, en un últim minut que ha tingut de tot, dues, tirs lliures fallats i tirs lliures anotats, que han decidit el partit a favor dels visitants.El partit ha estat igualat en la seva primera meitat, amb avantatge local al primer quart, 14-11, i taules al descans 32-32. A la, però, els jugadors de l'IPSI han clavat un parcial de 0-14, ambinclosos, que han desmuntat el marcador, 32-46 a falta de 5 minuts. La situació local no ha millorat amb la seva primera cistella del quart i s'ha arribat a la, 34-50 al minut 6.A partir d'aquí, ha tocat remar a la contra per. La quimera, però ha estat possible amb paciència i anotant les cistelles una darrera de l'altra, fins al punt que s'encarava eldel quart ja només a 5 punts, 50-55, tot i que tornava a ampliar-se per arribar al quart definitiu 50-59.Els locals sortien al darrer quart disposats a. Un parcial d'11-1 confirmava els bons auguris i tornava a posar els bagencs al davant, 61-60 a falta de 6 minuts. A partir d'aquí,fins arribar al minut final amb mínim avantatge local, 72-71. Als darrers segons, una antiesportiva per bàndol, i més encert visitant des de la línia de tirs lliures, han deixat el definitiu 73-74 en el marcador.han estat els màxims anotadors locals, amb 16 punts. La propera jornada haurà d'esperar al dissabte 25 de febrer, a les 4 de la tarda, a la pista delUn parcial de 9-16 en el darrer quart ha sentenciat les aspiracions que La Salle Manresa S. Gol podia tenir d'emportar-se la victòria en un partit contra el Nou Bàsquet Olesa que, fins aquell moment, ha viscutamb avantatges parcials en tots dos bàndols. El darrer mal quart local s'ha concretat amb la derrota 58-67 final.Els tres primers quarts del partit s'han caracteritzat peldel marcador, amb fins a onze canvis de guanyador i nou empats parcials. Amb aquesta premisa, la màxima diferència local ha estat de 25-20 amb que s'han posat tot començant el segon quart, i el major avantatge visitant havia estat d'11-18, pocs minuts abans.Per això, quan s'ha arribat a l'últim quart amb 49-51 al marcador, el partit es trobava. O això semblava. Després d'una petita embranzida local que els posava en avantatge, 54-53, als darrers dos minuts només han anotat 2 punts, mentre que els barcelonins en feien 10 per sentenciar el matx.Els màxims anotadors locals han estat, amb 14 punts, iamb 11. El proper partit arribarà el 26 de febrer a les 6 de la tarda a la pista dels Lluïsos de Gràcia.