El CB Navàs Viscola recupera el camí de la victòria contra el CN Helios (69-55)

Els'ha retrobat amb la victòria aquest dissabte contra el, 69-55, després de tres jornades consecutives perdent. Ho ha fet en un partit que ha dominat des del primer quart, amb rendes que mai no han estat definitives, però que han estat constants i creixents durant el partit.Només al primer quart, el CN Helios s'ha posat per, 5-6, 7-8 i 9-10 a mig període, però a partir d'aquí, els navassencs han anat fent una feina constant que els ha permès acabar el4 punts per sobre, 15-11, i el segon amb un avantatge que ha arribat als 10 punts, 33-23, tot i que havia arribat als 16 punts, 33-17 a falta de dos minuts per al descans.Tornant del descans, el tercer quart ha estat el més equilibrat entre els dos equips, amb rendes que maide diferència, i que han arribat als 14, 48-34, a falta de 3 minuts per acabar el quart. Al final, la renda per encarar els últims deu minuts de partit, s'ha establert en 11 punts, 50-39.Al darrer quart la victòria local no ha perillat en cap moment, amb la diferència establerta al voltant dels 10 punts, que ha permès els mavassencs,de les darreres tres jornades, amb un solvent 69-55.ha estat el jugador més valuós del partit, amb 24 punts i 9 pilotes recuperades., amb 8 punts i 22 rebots, ha estat un altre dels homes destacats. La propera jornada, el CB Navàs Viscola visitarà la pista del. Serà el dissabte a 2/4 de 7 de la tarda.