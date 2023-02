El femení de l'Avinent Manresa, setè a la final de la Copa Iberdrola en pista coberta

Resultats individuals 60 metres llisos, Laia Solà, 7a amb 7"84

200 metres llisos, Meritxell Tarragó, 7a amb 25"81

400 metres llisos, Laura Bou, 1a amb 53"94, mmp i rècord de Manresa absolut

800 metres llisos, Marina Guerrero, 4a amb 2'10"06, mmp

1.500 metres llisos, Mercè Guerra, 7a amb 4'43"71

3.000 metres llisos, Núria Tilló, 7a amb 9'56"56

60 metres tanques, Emilia del Hoyo, 4a amb 8"60

Altura, Ona Bonet, 3a amb 1,80 metres, mmp i rècord de Catalunya sub18

Perxa, Nerea Pérez, 7a amb 3,60m

Llargada, Elda Romeva, 7a amb 5,75m

Triple, Martina Monsó, 8a amb 10,83m

Pes, Ainhoa Martínez, 4a amb 13,40 metres

4x400 metres, Bou, Pubill, Guerrero i Tarragó, 5nes amb 3'46"46, rècord de Catalunya absolut

L'equip femení de l'ha quedat setè en la final de lade clubs femenins en pista coberta que s'ha disputat aquest dissabte a. Laha estat Valencia CA (87 punts), Playas de Castellón (85), FC Barcelona (79), At. San Sebastián (53), Grupompleo Pamplona At. (48), Trops-Cueva de Nerja (47), Avinent Manresa (46) i SG Pontevedra (22).Cal destacar que l'equip manresà ha tutejat a clubs fins ara inasequibles com l'equip basc i l'equip de Pamplona. Ha estatentre la 4a i la 7a posició, que ha estat la que ha ocupat finalment.Cal destacar la victòria absoluta deen els 400 metres llisos amb un temps de 53"94 (MMP), nou rècord absolut de Manresa en la distància en pista coberta; la formidable actuació de l'encara sub18en el concurs d'altura superant el llistó sobre 1,80 metres, que significa nou rècord de Catalunya de l'especialitat, i les quartes posicions deen els 800 metres llisos, d'en els 60 tanques, i deen el concurs de pes.També cal destacar els 3'46"46 del quartet de l'Avinent Manresa de relleusque ha batut el rècord de Catalunya.