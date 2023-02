El CE Manresa no troba el seu lloc al camp de l'Atlético Saguntino (3-1)

Elno ha tingut el seu dia en el desplaçament al camp de l'i ha acabat perdent per 3-1 en un partit per oblidar. El Manresa s'ho ha trobat tot en contra a; una primera part complicada ha condemnat l'equip manresà davant un Saguntino en creixement.Començava el Saguntino avisant des del primer moment.al minut 2 rematava una voleia que marxava per sobre la porteria. Poc després,havia de ser atès per un cop al cap quan lluitava per dalt una pilota dividida. Afortunadament, tot quedava en un ensurt. Al 9,rematava de cap a centre deper l'esquerra que sortia per sobre el travesser de. Al minut 20, després de diverses aproximacions sense gaire punteria,obria el marcador per als locals. Li queia una pilota refusada a dins l'àrea i rematava creuat al pal esquerre.L'equip local seguia empentant, i al 27,estava a punt de fer el segon amb un xut que tocava l'exterior de la xarxa. Després,veia la vermella per en respondre una entrada que havia patit. El Manresa es quedava amb deu, el Saguntino continuava tenint la possessió, però ja no generava tant perill.Al 40, una altra jugada desafortunada provocava el gol en pròpia porta d'en intentar refusar una pilota centrada. Poc després, Pulido havia de realitzar una bona intervenció per refusar una rematada creuada d'Acevedo. Arribava el descans amb el Manresa per darrere, i amb un jugador menys.La segona part arrencava amb quatre canvis al Manresa.donava entrada a, per Aschalew, Marc Cuello, Erik Rafael i Dani Reina. El primer avís era dels bagencs, quan al 47 Noah rematava amb molta violència una pilota a la frontal, però el porter aconseguia aturar-la. Al 52, una discussió al costat de les banquetes se saldava amb l'expulsió d'i de. El Manresa havia sortit més endollat a la segona part i aconseguia equilibrar el joc. Arribava l'hora de partit al Nou Camp de Morvedre i Noah ja havia disposat de dues ocasions. Al 60,veia la groga per una falta sobre Noah al vèrtex de l'àrea. El llençament de la falta però, impactava contra la barrera., poc després provava de nou el porter.Al 69 Ketu feia el tercer gol en una jugada amb mala fortuna per als visitants.li filtrava una passada al davanter, que es plantava davant Pulido i rematava al pal, el rebot li tornava a caure per, aquest cop sí, enviar la pilota al fons de la porteria. Al 76' entravaper Jaume Pascual. Un minut després, la sort tornava a donar l'esquena als manresans. Miguel Martínez feia una entrada buscant la pilota, però arribava tard i l'àrbitre li indicava el camí als vestuaris. Es quedaven amb nou.El Saguntino tindria alguna ocasió més per ampliar la distància al marcador, però a l'afegit,aconseguia un gol important per al Manresa, rematant dins l'àrea una falta llençada per. Finalitzava el partit amb 3-1, i salvant el gol average.