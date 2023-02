Súria resol prop de 370 incidències comunicades per la ciutadania a través de la Línia Verda

L'Ajuntament deha resolt prop de 370 incidències comunicades a través del servei, des de la seva posada en marxa durant l'any passat. El servei es pot utilitzar a través del web de la Línia Verda o descarregant l'aplicació gratuïta Línia Verda per a dispositius mòbils amb els sistemes operatiusEls tipus d'incidències més freqüents que han estat comunicades per Línia Verda estan relacionades amb la(20%),(14%) i(13%). Altres temes destacats d'incidències han tingut relació amb voreres i calçades (12%), mobiliari urbà (11%), enllumenat (9%), clavegueram (4%) i senyals i semàfors (3%).L'aplicació permet registrar imatges de lai geolocalitzar-la. Un cop enviada, aquesta informació arriba als serveis tècnics municipals encarregats de resoldre el problema.La posada en marxa d'aquest servei a Súria és una iniciativa de l'àrea municipal de. En la gestió de les incidències comunicades a través de Línia Verda hi participen tècnics de les àrees municipals de Via Pública, Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).El servei Línia Verda és desenvolupat per l'empresai és utilitzat per centenars de municipis de diferents comunitats.