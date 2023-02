El Baxi Manresa presenta números sensiblement inferiors als del «Miracle de Madrid»

La classificació al final de la primera volta

Els tres darrers classificats

La ratxa més gran de derrotes

Els canvis a la plantilla

La mala situació dela laté precedents. D'entre totes les temporades la que presenta més paral·lelismes és la 2014-15. És la temporada que va acabar amb el Miracle de Madrid i la salvació de l'equip bagenc a la darrera jornada.Al final de la primera volta de la temporada 2014-14, els manresans, dirigits també per, tenien quatre victòries i eren dissetens. Una victòria més que ara però un lloc més en sota ja que a mitja temporada del present curs el Baxi Manresa només havia guanyat tres partits però estava fora del descens per millor bàsquet average ambUn altre punt en comú és la identitat dels tres darrers classificats a mitja temporada. Són elssi bé amb un ordre diferent. A la temporada 2014-15, els tres equips que tancaven la classificació eren, per aquest ordre Fuenlabrada (4 victòries), Manresa (4) i(3). Llavors el Betis encara no havia entrat al món del bàsquet. A final de curs,i Fuenlabrada van acabar descendint. Al final de la primera volta d'aquest any els tres pitjors equips eren Baxi Manresa (3 victòries), Betis (3) i Fuenlabrada (3).Una tercera coincidència és la de derrotes consecutives. La temporada 2014-15, els bagencs van sumar com a màxim. Aquesta és la ratxa oberta que té actualment el Baxi Manresa.Un darrer punt en comú és volum de jugadors que ha tingut Pedro Martínez a les seves ordres. Durant la temporada 2014-15 fins avan vestir la samarreta bagenca comptant els joves. És el mateix nombre de jugadors que han actuat aquesta temporada si es té en compteLa temporada 2014-15 només tres dels jugadors que van ser a la convocatòria del primer partit van ser també a la darrera convocatòria. Aquest any, cinc dels jugadors que van formar part de la plantilla inicial han deixat l'entitat.