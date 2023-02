Salvador Illa i el socialisme del Bages impulsen la candidatura d'Anjo Valentí a Manresa

Els tres alcaldes del, han estat els principals exponents del tret de sortida de la candidatura d'a l'alcaldia de Manresa en un acte que s'ha celebrat aquest divendres en unque s'ha omplert fins a la bandera de càrrecs, militants i simpatitzants socialistes.Tot plegat en un diàleg que el candidat ha mantingut amb el primer secretari del PSC i portaveu del grup parlamentari,, que ha donat les línees mestres del que serà el seu programa municipal "sense entrar al detall", tal i com ha explicat ell mateix.El diàleg entre regidor i diputat s'ha centrat, bàsicament, en destacar l'del PSC, i el progrés que ha viscut la ciutat durant les alcaldies de Cornet, Valls i Camprubí. El PSC s'ha reivindicat com a opció de "". "Una bona oposició fa un bon govern", ha declamat Illa referint-se a la participació socialista en la recent aprovació dels pressupostos de la Generalitat.Valentí, que ha agraït el suport i experiència que ha rebut del seu "germà gran",, ha insistit amb que "cal un impuls a la ciutat", però no com el que ha rebut el, "que porta gastats 10 milions d'euros", o la, "que hi anem abocant diners sense que sigui nostra de propietat".El diputat ha reclamat que la"sigui vista com a una política progressista" després que l'alcaldable hagi assegurat que implantarà laper "traslladar sensació de seguretat als carrers de Manresa". "Fa un temps hi havia els serenos que feien aquesta funció, i ara cal una figura similar que traslladi seguretat als veïns", ha dir Illa.En el debat, Valentí també ha posat en valor la, "que és de 35 milions entre", tot insistint que cal que al nou desenvolupament tecnològic hi entri el 'hub' sanitari, amb la FUB, Althaia i Sant Andreu Salut.El PSC també ha criticat que en els darrers deu anys, el govern municipal "ha estat mirant mésque com solucionar els problemes de la ciutadania". "En una coalició -ha assenyalat Valentí- que ha estat unida per l'interès del procés, però que ara està".La darrera reclamació d'Anjo Valentí ha estat per la falta d'. "Fa més de deu anys que a Manresa no es construeix habitatge social, i això ho solucionarem", ha reclamat. Illa, per la seva part, ha recordat que la política d'habitatge "mai no és a curt termini", però que cal "entomar-la perquè no quedi aturada".