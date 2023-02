Finalitzen les obres del nou centre social del barri de Sant Jaume de Súria

Les obres deldehan acabat recentment, dins de les actuacions que s'estan desenvolupant per a la remodelació interior d'aquest barri surienc. El nou equipament serà de titularitat municipal i podrà ser utilitzat per a les activitats de l'D'aquesta manera, el barri de Sant Jaume disposarà per primera vegada d'un equipament públic per a. El nou centre social té una superfície construïda de 186,2 metres quadrats, adaptada a l'estructura construïda en l'antiga illa de Sant Jaume durant les anteriors fases de remodelació del barri.La construcció del centre social de Sant Jaume ha estat una iniciativa de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal d'. El pressupost d'execució de les obres ha estat de 172.750,15 euros, IVA inclòs.El nou equipament disposa de, adient per a la celebració d'actes públics de petit format, i d'altres espais per a l'activitat veïnal,. Actualment s'està en espera de rebre l'autorització per a laper a la posterior posada en marxa del nou centre social. El desenvolupament del projecte ha inclòs l'arranjament de l'entorn del nou equipament, incloent-hi laEn les fases anteriors es van portar a terme treballs d'urbanització i millora de l'en els. Les actuacions realitzades al llarg dels darrers anys han permès transformar aquest sector del barri, posant com a prioritat la mobilitat de les persones a partir de criteris d'esponjament urbà.