L'Ajuntament de Manresa homenatja Joaquima March Perramon pel seu centenari

L'alcalde de Manresa,, ha visitat aquest divendres al migdia, nascuda el 10 de febrer de 1923, a, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar elL'homenatge s'ha celebrat al, al barri de les, on ha residit tota la vida, en un acte que ha comptat amb la presència de familiars que l'han felicitat pels seus cent anys. Joaquima és vídua i va tenir un fill. A banda de Manresa, també té familiars a(Segrià).Durant la seva vida laboral, abans del matrimoni, va treballar en un petit taller que fabricava peces per l'empresa. També va treballar a l'empresa, on tallava cobertes dels pneumàtics.