L'alcaldessa Georgina Mercadal repetirà com a alcaldable de Sant Salvador de Guardiola

L'alcaldessarepetirà com a alcaldable dedesprés quehagi consensuat que torni a encapçalar la seva candidatura en lesde maig.Sumem és un grup d'independents que l'any 2019 va néixer arran de la participació activa durant els successos de l'1 d'Octubre i que es fa presentar a les eleccions sota el paràigua d'Després d'aconseguir l'alcaldia arran d'aquelles eleccions, Sumem-AM ha fet uni d'acord amb l'experiència acumulada dipositen la confiança en l'actual alcaldessa "per donar continuïtat i seguir impulsant encara amb més força i convicció el projecte de transformació que ha liderat a Sant Salvador de Guardiola".Georgina Mercadal Viñals ési advocada de professió. Ha estat implicada en el teixit associatiu i cultural del poble. L'actual alcaldessa es posa "a disposició de la ciutadania per continuar liderant la proposta els propers quatre anys i així reforçar el canvi que hem iniciat durant tot aquest mandat, amb la finalitat principal de consolidar totes les actuacions i projectes duts a terme per millorar el nostre municipi i la vida de la seva gent".