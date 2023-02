S'inicia un programa per millorar la qualitat de vida de joves, especialment amb problemes de salut mental

Detall de les accions i serveis proposats

Servei d'informació, de prevenció i de lluita en contra de l'estigma de la salut mental i l'abandonament educatiu a la comunitat propera.

Donar visibilitat al servei a la ciutadania i entre les persones joves. Formar i acompanyar els professionals de les entitats i dels serveis que atenen persones joves o estan constituïts per persones joves. Donar visibilitat a la problemàtica de la salut mental entre les persones joves i a les possibilitats d'atenció i millora d'aquesta salut. Fomentar la participació ciutadana en la lluita contra l'estigma. Elaborar material específic sobre prevenció i lluita contra l'estigma i sobre salut mental. Fer activitats adreçades a les persones de sensibilització i foment del respecte, per trencar estereotips preconcebuts i per lluitar contra les desigualtats de gènere.

Servei d'Atenció Grupal al col·lectiu de persones joves. Té l'objectiu de generar espais de trobada de joves, aprofitant els recursos existents al territori, per compartir experiències.

Fomentar l'establiment de relacions positives, de suport i empoderament entre les persones joves. Col·laborar i treballar amb les entitats que atenen les persones joves des dels àmbits de l'esport, la cultura, el lleure, entre altres, per detectar la problemàtica de salut mental, atendre-la i informar-ne les persones joves. Fomentar l'autoorganització col·lectiva de les persones joves, orientada a la seva participació i implicació en la comunitat.

Servei Niu de Projectes i d'Iniciatives Juvenils. Té l'objectiu de crear un espai obert i inspirador de treball per concretar projectes prelaborals, semilaborals o primeres experiències laborals o d'emprenedoria, a través de les Cooperatives Juvenils de Serveis (CJS).

Activitats de formació i d'aprenentatge. Suport a les iniciatives juvenils, perquè s'estructurin i es consolidin a través del disseny de projectes. Organització de tallers pràctics. Creació d'una borsa de cooperatives i d'empreses mentores del territori.

4. Servei d'Assessorament a les Persones Joves.

Acompanyament a les persones joves en l'elaboració i el desenvolupament del seu itinerari de vida independent i del seu itinerari laboral, i acompanyament per al retorn al sistema educatiu. Derivació cap als recursos públics existents: programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món laboral o a l'educació postobligatòria. Coordinació amb els serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials.

5. Punt de trobada del nucli Ocell de foc. Amb l'objectiu de constituir un espai físic que ha d'esdevenir un punt de trobada, d'informació i de referència per als diferents públics objectiu del programa. És voluntat del dispositiu enxarxar les accions proposades amb recursos ja existents al territori, com els serveis que ofereix l'Oficina Jove del Bages, en especial al nou l'Espai Èmfasi, o l'Oficina Tècnica Laboral del Bages i la propera que es desplegarà al Moianès.

Treball transversal i en xarxa

Oferir atenció a, especialment als que tenen problemes de, per millorar la sevai facilitar la construcció d'una. Aquest és l'objectiu del programa, finançat pel departament d'Empresa i Treball de la, i que ales tirarà endavant amb una aliança d'entitats impulsores i executores conformada per l', la fundació-que serà l'entitat coordinadora-,, elde la FundacióEl projecte s'ha presentat aquest divendres amb la presència de l'alcalde de Manresa,; de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,; del director general d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d'Empresa i Treball,; del director general de la fundació Ampans,, i de la coordinadora del programa,, de l'entitat Ampans. També hi han assistit representants d'Althaia, el CAE i Mosaic, i la regidora de Ciutat Saludable,El programa té l'objectiu de fomentar projectes que promoguin l'atenció a persones joves d'entre 16 i 30 anys, especialment aquelles amb problemes de salut mental, per assolir el seu, una millora de lai la sevao la recuperació del seu. Es desenvoluparà per tot el país amb un pressupost de 9,9 milions d'euros, amb la voluntat d'arribar anualment a 20.000 joves, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental o benestar emocional. Al Bages, Moianès i Solsonès, la previsió és atendre, el 15% de les quals amb problemàtiques de salut mental.Tal com ha destacat l'alcalde de Manresa, es tracta d'unque implica les administracions i les entitats especialitzades del territori, i que promou unper tal que les persones joves puguin dur a terme el seud'una manera autònoma i independent, posant especial èmfasi en aquelles que pateixen problemes de salut mental. Per la seva banda, el director general d'Economia Social, ha subratllat que es vol posar el focus en l', oferint acompanyament, i ha posat de relleu el fet que el programa s'impulsi des d'entitats del territori que ja treballen en xarxa i que ja tenen contacte amb les persones joves. En la mateixa línia, la regidora Cruz ha detallat que es tracta d'entitats que faran de "porta d'entrada" de les persones joves cap al programa.Al seu torn, el director general d'Ampans, ha remarcat que el servei abraça la persona jove des d'una, tenint en compte la seva situació de benestar emocional, però també aspectes com el seu itinerari de vida. La coordinadora del programa, ha explicat que el programa contempla accions de prevenció i, un espai físic d'atenció -que s'ubicarà al-, un servei d'assessorament per definir itineraris laborals i educatius o un servei deper desenvolupar projectes cooperatius, entre altres.Al Bages, Moianès, Solsonès Ocell de foc està impulsat per unaconformada per l'Ajuntament de Manresa, la fundació Ampans -entitat coordinadora-, Althaia, el CAE i Mosaic de la Fundació Germà Tomàs Canet. També s'hi han sumat altres entitats del territori, que hi donen suport, com la Càtedra de Salut Mental de la, la, el, el, la, l', l', el, l', l', l'A més a més, Ocell de foc comptarà amb el suport de l'per qualsevol activitat en la qual pugui aportar expertesa, especialment a l'hora d'assessorar i acompanyar en la concepció, disseny, elaboració, desenvolupament, execució i avaluació d'iniciatives lligades a les