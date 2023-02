El Baxi Manresa rebrà el Bacesehir el dimecres vinent i anirà a Turquia el 8 de març

Elja coneix com queda el seu calendari a la(BCL), després de la suspensió del partit que l'equip bagenc havia d'haver jugat el passat dimecres davant el Bacesehir per culpa delque hi ha hagut a. La novetat més important és que els manresans rebran el conjunt turc el proper dimecres ala les 9 del vespre. Serà un partit inesperat, ja que la setmana vinent era una setmana sense competició per al Baxi Manresa. L'absència de l'equip dea la Copa ha generat un espai per jugar un partit que correspon a la segona volta del top-16.El partit de la primera volta es jugarà més tard. Serà el 8 de març a. És el dia que el calendari havia marcat per la visita del conjunt del Bacesehir a Manresa. Per tant, a efectes pràctics, es jugarà abans el partit de la segona volta que el de la primera. A més, el Baxi Manresa jugarài després tres partits seguits com a visitant.