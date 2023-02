El Carnestoltes de Sant Fruitós tornarà totalment renovat el 25 de febrer

Millor comparsa o carrossa: 800 euros

Segona millor comparsa i/o carrossa: 500 euros

Premi especial: 200 euros

Premi infantil: un any d'entrades per a la programació del cicle de cinema infantil CineXic.

El dissabte 25 de febrer arribarà la festa de, aquest any amb moltes novetats per fer una festa més participada, lluïda i on tothom hi tingui cabuda.La primera de les novetats és la celebració d'unaper a tots els públics. D'aquesta manera, s'unifiquen les tradicionals rua familiar i rua jove per fer-ne una per a tots els públics. Aquesta cercavila també incorpora com a novetat un, que començarà a la zona nord del municipi, per tal de dotar també aquest punt del poble de propostes d'oci i cultura.El punt d'inici de la festa serà la plaça Salvador Espriu, on els participants es concentraran a partir de les 4 de la tarda per iniciar la cercavila a partir de 2/4 de 5, acompanyats pel ritme de la, els tabalersi laLes comparses es dirigiran cap al carrer Sallent per continuar cap al carrer Padró i dirigir-se finalment al pavelló d'esports on a partir de 3/4 de 7 de la tarda elsfaran ballar a petits i grans amb el seu Carnestoltes show. L'entrada al concert és gratuïta. Però hi hauràque es poden consultar en aquest enllaç La següent novetat destacada d'aquest renovat Carnestoltes és l'impuls delAquesta proposta, dotada amb premis en metàl·lic, vol ser un revulsiu per tal que els grups guanyadors puguin invertir aquests diners a fer, any rere any,i comptar amb un carnestoltes més participat, lluït i de major qualitat.Concretament, s'han establert quatre categories de premis:Per tal de participar en el concurs, caldrà inscriure's prèviament, del 13 al 21 de febrer, a través d' aquest formulari