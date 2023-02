Sant Fruitós prepara una nova Festa de l'Arròs que repartirà 3.200 racions entre els assistents

Programa d'actes

Concurs de fotografia #FestaArrosSFB2023

El diumenge 19 de febrer ladetornarà un any més a omplir eli laamb el seu format tradicional i sense cap tipus de restricció. L'organització té previst el repartiment de, amb l'opció que siguiEl tret de sortida a la Festa el donarà com és habitual, la, a les 9 del matí, a càrrec de l'A partir de les 10 del matí i fins al migdia, la plaça Alfred Figueras i l'avinguda Jaume I acolliran lai ladel municipi, així com la 28enaa partir de les 11 del matí.A les 12 del migdia se celebraran les diferents propostes de. Per una banda, la plantada de gegants en la 24aamb la participació de les colles dei la colla amfitriona del municipi. A la mateixa hora laoferirà una audició i ballada dei l'una mostra de. A continuació, a partir de 2/4 d'1 del migdia començarà la cercavila de gegants.A l'1 del migdia lesseran rebudes a la plaça de la Vila per a continuació dirigir-se al Bosquet acompanyats de les colles geganteres,i l'acompanyament musical de la cobla Lluïsos.A continuació es beneirà i repartirà l'arròs ide la Festa d'enguany.Al llarg de tot el matí, elrealitzarà passejades amb ponis i cavalls al Parc de Can Figueras i elubicarà una unitat mòbil a la plaça Alfred Figueras. Les persones que facin una donació se'ls obsequiarà amb un tiquet per a l'arròs.En l'edició 2023, eli laseran la parella homenatjada de la festa. Van servir l'arròs com a parella, per primera vegada, l'any 1972.Com ja és tradicional durant el matí es realitzarà elon les 25 colles participants elaboraran el seu plat estrella amb l'arròs com a base. El jurat qualificador emetrà veredicte ia partir de 3/4 de 3 de la tarda. El jurat atorgarà un premi a la millor proposta i dos accèssits al plat més original i al més ben presentat. Les inscripcions per a participar-hi ja estan exhaurides.La 48a edició delcomençarà a les 8 del matí amb l'obertura de les inscripcions per a participar-hi al Nexe- Espai de Cultura.Els participants podran entregar les seves làmines entre la 1 i les 2 del migdia. A les 6 de la tarda, un jurat qualificador emetrà el seu veredicte i les obres quedaran exposades alfins al 13 de març.Del 18 al 22 de febrer es pot participar en elper Instagram de la Festa de l'Arròs 2023.