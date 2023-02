Fem Manresa critica «manca de voluntat política» per garantir la continuïtat de l'escola del Xup

es mostra crític amb les decisions que lade l'Ajuntament està duent a terme per al curs vinent a l'escola Muntanya del Drac, situada al barri del Xup . Així, mostren el seu suport a l'(AFA), a lai a l', després que aquesta setmana hagin expressat la seva preocupació pel futur del centre.La formació anticapitalista no comparteix la decisió de(la ràtio dels infants de 3 anys del barri), enlloc de les divuit que tenen la resta d'escoles públiques de la ciutat. Consideren que aquest fet dificultarà que infants de tota la ciutat puguin matricular-se al centre escolar i, per tant, que això no afavorirà laque pateix Manresa, sinó al contrari.Així mateix, també qüestionen que no es posiper a l'alumnat, o ni es plantegi posar un, per assegurar el transporrt escolar a tot l'alumnat.Fem Manresa insta l'Ajuntament a què es; que asseguri divuit places a I3 i que estudiï la millor manera d'assegurar més transport escolar, ja sigui posant més busos o posant servei de monitoratge al bus de línia.La candidatura municipalista considera que l'Ajuntament tracta "de forma desfavorable" aquest centre escolar i que, i que aquest tracte discriminatori va en contra dels plantejaments que anteriorment s'han fet per la lluita contra la segregació escolar a la ciutat.