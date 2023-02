El campionat Catalunya Pàdel Tour LGTBIQ+ farà parada a Manresa

L'Ajuntament de Manresa envia als equipaments esportius material contra la LGTBI-fòbia

acollirà el proper dissabte 25 de febrer un dels tornejos del, un conjunt de campionats de pàdel organitzats pel club esportiu, en col·laboració amb lai la Generalitat de Catalunya. El torneig rep el suport de l'Ajuntament de Manresa i del club manresà, que cedirà les seves instal·lacions de pàdel perquè s'hi pugui disputar.El torneig ha estat presentat aquesta tarda en roda de premsa per l'alcalde de Manresa,; el regidor d'Esports,; la regidora de Feminismes i LGTBI,; la coordinadora de pàdel de Les Panteres Grogues,; el vocal de comunicació del club,, i el director de Cube,El Catalunya Pàdel Tour LGTBIQ+ està adreçat a personesdel territori o persones que se solidaritzin amb els valors del col·lectiu. El seu objectiu és donar visibilitat a l'esport LGTBI més enllà de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que és l'àrea d'actuació habitual del club Les Panteres Grogues. Aquest 2023 es desenvoluparà en tres llocs diferents a Catalunya. Després del torneig de Manresa, hi haurà també competicions ali aTal i com han explicat els responsables de Les Panteres Grogues, el club s'ha marcat l'objectiu de portar la seva missió, amb l'objectiu d'adreçar-se a més persones del col·lectiu que volen practicar esport en un ambient segur, tranquil i lliure de, després d'haver rebut peticions en aquest sentit de persones d'arreu de Catalunya.Les inscripcions per al torneig de Manresa ja estan obertes, a través d' aquest enllaç . Tindrà lloc el dissabte 25 de febrer, de 9 del matí a 3 de la tarda, a les pistes de pàdel de Cube. El torneigi les parelles no estan basades amb criteris de gènere. Després de la competició, està previst fer una visita a la Fira de l'Aixada de Manresa. Les inscripcions es poden fer fins al 18 de febrer. Per a més informació, es pot escriure al mail catalunyapadeltour@panteresgrogues.org Les Panteres Grogues és el club esportiu, una associació sense ànim de lucre oberta a totes les persones que vulguin practicar activitats esportives, culturals i de wellness en un ambient. La seva missió és treballar per laa través de la pràctica d'activitats esportives, culturals, de wellness i de sensibilització social.El torneig de Manresa del Catalunya Pàdel Tour LGTBIQ+ s'emmarca en el, que es commemora el 19 de febrer. L'Ajuntament de Manresa, a través deli de la regidoria d'Esports, enviarà als equipaments esportius de la ciutat material de sensibilització cap aquest àmbit.A banda de cartellera de la Generalitat de Catalunya per sensibilitzar al voltant de l', l'Ajuntament de Manresa també ha editat tres models de cartells específics, sota el lema Persones diverses. Cossos diversos, per visibilitzar la diversitat de cossos als vestidors, un model per als vestidors femenins, un altre per als masculins i un tercer pes espais comuns o vestidors mixtos. L'Ajuntament també posa a la disposició dels equipaments les recomanacions per incloure la diversitat sexual i de gènere als espais esportius.