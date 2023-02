El Kursaal acollirà diumenge el nou concert de Simfonova amb «L'òpera dels amics»

Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la sala gran delacollirà el nou concert deL'òpera dels amics, amb els fragments operístics que més emocionen i agraden a cinc personatges populars i coneguts de tot el públic () que, en conversa distesa amb, creador i presentador dels espectacles de Simfonova, justifiquen el per què de les seves preferències operístiques, i expliquen les circumstàncies personals que els porten a triar-los.El comunicador Marcel Gorgori tornarà al Kursaal amb el cinquè muntatge de Simfonova: L'òpera dels amics, que interpretarà l'i els cors de Simfonova i l'. El concert comptarà amb els cantants(tenor),(soprano),(baríton) i(mezzosoprano), sota la direcció musical deUn concert amb passatges de Rigoletto o Il trovatore, de; Madama Butterfly, Tosca, o La Bohème, de; Tannhäuser, de; Carmen, de; Cavalleria rusticana, deo Samsó i Dalila, deAquest és el cinquè concert de Simfonova que es podrà veure al Kursaal, on ja s'hi va representar els tres anteriors muntatges: Només per a uns quants (2014), La rebotiga de l'òpera (2016), Òpera, de què vas? (2019) i L'òpera és medicina (2021).Les entrades -que estan pràcticament exhaurides- que tenen un preu de 28 euros, (26 euros amb carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 25 i escoles de música), es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet