Manresa participa a l'assaig de nous tractaments d'aigua potable per millorar‑ne la qualitat

Casos d'estudi a Catalunya, al nord d'Alemanya i a Itàlia

El centre tecnològicparticipa en un projecte europeu, anomenat, que desenvoluparà nous mètodes de detecció de matèria orgànica i de subproductes de desinfecció de l', assajarài implementarà eines per controlar el contingut de subproductes de desinfecció en les, amb la finalitat de fer front als impactes que es preveu que eltindrà sobre la qualitat de l'aigua.En aquesta línia, el projecte "aplica eines d'per a la caracterització i elaboració dei delspresents en les xarxes de distribució d'aigua potable, per oferir solucions que optimitzin els sistemes de tractament i ajudin a minimitzar aquests subproductes davant les problemàtiques derivades del canvi climàtic", assenyala la Coordinadora de Recerca de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat,En concret, lad'Eurecat, juntament amb les unitats d'i del-unitat mixta entre la URV i el centre tecnològic-, treballaran en l'optimització dei implementaran nous mètodes de detecció de matèria orgànica a l'aigua en diferents escenaris, a més de desenvolupar models de predicció de la qualitat en la distribució de l'aigua.El consorci SafeCrew, format per instituts de recerca, centres tecnològics, distribuïdors d'aigua, petites i mitjanes empreses i agències mediambientals, treballarà en, un a Catalunya, dos al nord d'Alemanya i un a Itàlia, mitjançant els quals s'impulsaran nous mètodes dede la qualitat de l'aigua, tant en la font d'aigua, en el tractament com en la seva distribució, per mantenir una excel·lent qualitat de l'aigua potableEl cas de l'estudi que es treballarà a Catalunya tindrà lloc a la xarxa del, on es desenvoluparà un mètode de predicció de laa partir de, es provaranper a eliminar la matèria orgànica de l'aigua i es desenvoluparan models de predicció de subproductes de desinfecció per a la xarxa de distribució.L'augment de lai dels esdeveniments de, es preveu que portin a una major presència dea les fonts d'aigua, el que comportarà l'adaptació dels processos establerts fins ara per garantir una excel·lent qualitat de l'aigua potable.En aquest sentit, SafeCrew aportarà noves solucions per als proveïdors d'aigua, per als responsables de l'impuls de noves polítiques i per a les, davant els grans reptes que el canvi climàtic planteja al subministrament d'aigua potable aFinançat pel programade lai amb un pressupost global de 3,9 milions d'euros, el projecte SafeCrew està coordinat pel(DVGW) a la. Compta amb la participació de deu entitats de cinc països entre les que hi ha l'Agència Mediambiental d'Alemanya, l'Agència d'Aigües de Berlín, la Universitat Politècnica de Milà, Eurecat i el Consorci d'Aigües de Tarragona.