Actuacions de millora al Casal de les Escodines i al Centre Cívic Selves i Carner

L'ha dut a terme els darrers dos anys diverses actuacions de millora als centres cívics municipals deli el. L'objectiu ha estat renovar les instal·lacions dels dos equipaments per millorar els serveis i la confortabilitat dels usuaris. Una bona part de les obres s'ha dut a terme amb personal delsEl Casal de les Escodines ha rebut diverses intervencions, la més visible de les quals ha estat la creació d'un nou espai deal lloc que fins ara era un magatzem fora d'ús. Ara s'ha convertit en un espai agradable, calefactat, il·luminat, amb cobertura wifi, amb taules, cadires i tamborets per poder treballar, descansar o passar una estona. Disposa d'una pica i ha estrenat una. La nova zona ha estat visitada aquesta setmana per la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa,, i pel dissenyador de l'espai,, que és també coordinador d'obres dels plans d'ocupació.D'altra banda, s'han renovat tots els ordinadors de l'del Casal de Les Escodines i s'han fet diverses millores en altres espais de l'equipament. D'una banda, s'ha renovat l'escenari de la, on s'han eliminat la moqueta i les cortines de fibra que hi havia. També s'han tret les plaques de fibra de vidre, s'han fet, s'ha sanejat el cablejat i s'ha canviat la il·luminació del sostre.A més a més, també s'han fetde l'equipament, que era l'antiga església del convent. Així, s'han fet millores en la sonoritat i en la il·luminació, amb la instal·lació de. Per últim, s'han instal·latde calefacció a quatre espais de l'equipament: al Taller 1, al Taller 2, al Punt Òmnia i a l'Espai Polivalent.Pel que fa al Centre Cívic Selves i Carner, la intervenció principal s'ha dut a terme a l', que s'ha ampliat, gràcies a l'eliminació de dos envans. D'aquesta manera, s'ha pogut augmentar la capacitat de la sala de 10 a 16 persones. A més, es renovaran tots els ordinadors.D'altra banda, també s'ha renovat eldel centre. S'han substituït els antics aerotermos per radiadors completament nous a totes les aules. I, a la, s'han fet millores d'il·luminació. Així, s'han eliminat els focus incandescents per uns de LED molt més eficients, tant en consum com en il·luminació.