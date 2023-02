D'Arrel tornarà dissabte al Kursaal amb un concert de ball folk amb el grup Giravolt

La sala petita delacollirà aquest dissabte, 11 de febrer, a les 6 de la tarda, l'espectacle Batre el ball del grupdins del cicle, un concert amb un repertori de cançons, compostes i arranjades per la banda, per ballar a ritme de folk.Nascut de les arrels del pandero quadrat, la música clàssica i el ritme del ball folk europeu, Giravolt és una banda de-Laia Pedrol, Sònia Antón, Estíbaliz Bonastre i Ramon Navarro- que volen apropar l'emoció i el moviment del ball folk dels principals festivals europeus a les tonades tradicionals de Catalunya.En aquest concert la sala es disposarà especialment en un format que farà compatibleamb comoditat i disposar d'unLespel concert de Giravolt tenen un preu de 15 euros (12 euros amb el carnet Galliner, majors de 65 anys i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet