L'Escola d'Art i Susanna Ayala treballen en la creació d'un mur plàstic a la plaça de la Reforma

Amb la voluntat de continuar millorant la imatge i revitalitzant els carrers delde, l'de Manresa, a través de l'alumnat del, amb la supervisió i direcció de l'artista manresana, han posat en marxa un projecte, per crear un mur plàstic a una paret d'obra vista de laEn aquest projecte, impulsat per la regidoria de Centre Històric de l', es proposa la realització d'una creació sota el concepte artístic. Una reclamació deque seguiria la línia europea marcada a l'Agenda 2030 i els(ODS).L'artista Susanna Ayala explica que, a partir de les propostes dels alumnes, es farà un procés creatiu, el resultat es plasmarà al mur de la plaça de la Reforma. Prèviament, es faran dues sessions preparatòries a l'Escola d'Art on Ayala explicarà la seva experiència en el món de lai en el de la, les sessions a l'escola també serviran per familiaritzar-se amb els materials, les eines i l'espai.La realització del mur plàstic, d'uns, està prevista per al pròxim mes d'abril.Aquesta nova proposta de creació artística de suma a diferents iniciatives impulsades els darrers anys a façanes i espais públics de la ciutat -- i que posen de manifest la bona entesa i la suma de complicitats entre veïns, comerciants, artistes, propietaris i les regidories de Cultura i Centre Històric de l'Ajuntament amb l'objectiu de contribuir a millorar l'espai urbà, embellir i donar vida a la fesomia d'alguns carrers i, alhora, posar en valor el treball dels artistes locals.