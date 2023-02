Salvador Illa dialogarà amb l'alcaldable del PSC, Anjo Valentí, aquest divendres a Manresa

Aquest divendres a les 7 de la tarda a l', l'alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Manresa,, mantindrà un diàleg amb, primer secretari del PSC, sobre municipalisme, la ciutat, i el país.Serà un acte obert a tothom, i en què hi assistiran el darrer cap de files socialista,, el diputat al Parlament i primer secretari del PSC al Bages, Berguedà, i Solsonès,, i els actuals alcaldes i alcaldesses socialistes de les comarques centrals així com la resta de candidats i candidates del PSC per a les properes eleccions municipals.També hi participaran el president del grup municipal dels socialistes a Manresa,, les regidores,. Entre tots ells també assistiran a l'acte els tres alcaldes socialistes que ha tingut la ciutat,