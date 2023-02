L'Ajuntament de Manresa reobre les inscripcions als restaurants per optar al segell de qualitat sanitària

Hi poden participar els restaurants que ofereixin àpats al públic

L'obre una segona convocatòria per als restaurants que vulguin ser reconeguts amb elen, un nou distintiu municipal estrenat l'any passat amb l'objectiu de premiar l'excel·lència dels establiments que destaquen per l'alt compliment de les normes i les mesures de seguretat alimentària. En l'edició del 2022 un total d'onzevan rebre el segell, que té l'objectiu d'estimular el sector i oferir als clients un certificat que dona màxima confiança i seguretat.El segell s'ha impulsat des de la regidoria dede l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del, de la, de la, dei dei la, a través d'una subvenció de la. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya.Les inscripcions s'obren el primer trimestre del 2023 i tota la informació es pot consultar en aquest enllaç , que inclou tota la informació i documentació, com ara la normativa per participar al projecte, els protocols i la guia d'interpretació.El nou segell pretén dotar d'un instrument diferenciador als establiments que superin amb un nivell alt el procés de verificació fixat per l'Ajuntament de Manresa i que sigui un. Poden optar-hi els restaurants que ofereixin, com a activitat principal, àpats al públic, consistents bàsicament en(en format de menú del tipus primer plat, segon plat i postres), per ser consumits en el mateix local.Un cop l'establiment hagi presentat la sol·licitud, el procés comença amb una primera visita informativa i d'assessorament, on es passarà el protocol que s'ha creat específicament i que vaque s'utilitza en el programa d'inspeccions ordinàries de l'equip tècnic de. S'informarà a l'equip de l'establiment dels punts que han de millorar per arribar a laper obtenir el certificat. Posteriorment, s'oferirà una formació col·lectiva gratuïta per ajudar-los a implementar i corregir les deficiències detectades.Aproximadament entre dues i quatre setmanes després de la, es farà la, on el restaurant obtindrà la puntuació en diferents aspectes i apartats que determina el protocol. Si la puntuació no assoleix el nivell fixat per concedir el segell de qualitat, es denegarà i s'informarà el restaurant dels punts a millorar.En cas que l'establiment sí que assoleixi els(complir el 80% dels punts considerats claus i, com a mínim, el 70% de la resta d'ítems del protocol), se li atorgarà el nou distintiu de qualitat sanitària. També se li farà arribar l'per fixar en un lloc visible des de l'exterior de l'entrada de l'establiment i el manual corporatiu per l'ús de la marca.L'acreditació del segell tindrà unades de la seva obtenció. Caldrà revalidar-la anualment. El projecte cerca laen la seguretat alimentària dels establiments de restauració i, per tant, és totalment independent de les inspeccions sanitàries ordinàries que es realitzen a tots els locals i establiments de la ciutat per comprovar que compleixen la normativa vigent en matèria sanitària.Els establiments de restauració que aconsegueixin el segell tindran com a avantatgedavant dels clients; participació en els actes locals de promoció del segell; formació especialitzada; anar per davant en les inspeccions oficials sabent que compleixen les normatives vigents, publicitat en diferents mitjans i cohesionar l'equip de treball per un objectiu comú beneficiós per a tot l'establiment.Ladels establiments és un valor a l'alça després de la pandèmia de la, que ha fet prendre consciència de la importància en les mesures aplicades en la manipulació dels aliments o productes, des de la seva preparació fins al servei, neteja de mans, espais i estris, ventilació-separació, traçabilitat.