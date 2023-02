Meandre reprendrà diumenge les caminades pel Pla de Bages a la falda del Collbaix

reiniciarà aquest proper diumenge el cicle de caminades per conèixer els millors itineraris dels entorns naturals dels pobles del. L'any passat es van fer caminades guiades pels rodals d'Artés, Sallent, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada, que van despertar molt interès. Aquesta vegada es farà a laAmb l'objectiu de donar a conèixer elsdel Pla de Bages i la connectivitat verda entre pobles i ciutat, Meandre reinicia el cicle amb noves rutes, tot iniciant, a qui li interessi, a laAquest diumenge es farà la caminada per conèixer ela la falda del Collbaix, a. Se sortirà a 2/4 de 10 del matí des delde Sant Joan. El recorregut fa 10 quilòmetres amb un desnivell positiu de 260 metres.És una caminada per descobrir el ric patrimoni relacionat amb el conreu de la vinya.en forma de barraques, tines i feixes, son testimonis del conreu de la vinya que fa cent anys ocupava un terreny abraçat per Collbaix, amb vista privilegiada a. Es caminarà per un paisatge únic, on tots aquests vestigis encara emergeixen entre boscos i conreus.faran de guia ifarà la preparació física. El preu de la caminada és de 5 euros i de 2,5 per als socis de Meandre. No cal inscripció prèvia.