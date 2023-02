Sant Fruitós acollirà diumenge la novena edició de la Cursa dels Llebrers

Sant Fruitós acollirà aquest diumenge la novena edició de laa favor de l'. La cursa tindrà un recorregut de muntanya de 7,17 quilòmetres i 328 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada alde, amb la participació limitada a 300 persones. La Cursa dels Llebrers consta de dues modalitats:, que estarà cronometrada, oacompanyats de tot tipus de gossos. A la caminada també s'hi pot participar sense gos.L’inici de la canicrós i la caminada serà a les 9 del matí. Tot seguit, hi haurà esmorzar deo entrepà vegà per a tots els corredors i caminants. També hi haurà obsequis, premis per als guanyadors de la canicròs i sortejos entre tots els participants.Les inscripcions es poden realitzar a través del web de l'esdeveniment , tots els diners recaptats aniran íntegrament aper a poder seguir rescatant gossos llebrers i podencs. Les inscripcions estaven a punt d'esgotar-se a primers de setmana.Durant la jornada, s'hi podran trobarrelacionats amb el món del gos que portaran a terme diverses activitats. També hi haurà l’estand Galgos112 amb els seus productes per a gossos. Al ser un esdeveniment solidari, també es farà recollida de pinso, medicaments i accessoris per a gats i gossos en benefici de Galgos112,La Cursa dels Llebrers està organitzada per Galgos112 i Niu de Petjades amb la col·laboració de l'. També hi han col·laborat una seixantena d’empreses cedint-nos els seus productes o col·laborant econòmicament.