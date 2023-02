El Joc de Ciutat donarà el tret de sortida a la Festa de la Llum dissabte a la tarda

El primer acte de ladeserà el, La Revolta de les Faves, que enguany enfrontarà els dos bàndols representatius dels fets històrics que van ocórrer a Manresa aen una recerca incansable pels carrers delPel que fa a les inscripcions, que estan obertes al web del CAE , l'activitat està adreçada ade 8 a 13 anys, juntament amb lesque estiguin interessades en l'esdeveniment i lesque vulguin gaudir del joc de ciutat alhora que es vol promoure el coneixement dels, el xoc que va haver-hi entrea Manresa per la imposició d'una parer dels camperols.L'activitat es durà a terme des de les 4 de la tarda fins a les 7 del vespre amb el punt d'inici i final ubicat a lai un aforament màxim de vint equips de tres a cinc participants cadascun.Quant a la dinàmica del joc, els participants es dividiran en dos equips: blaus () i vermells (). Cada un d'ells portarà un element identificatiu, en què l'objectiu dels equips serà trobar les, a partir d'un diari amb pistes, i aconseguir-ne la màxima quantitat possible. Hi haurà quatrei el color que obtingui més faves serà l'equip vencedor.