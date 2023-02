El músic australià Steve Smyth tornarà dissabte al Voilà! de Manresa

arribaran de nou a Manresa aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a la sala. Serà un concert on repassarà els seus grans èxits i presentarà el seu últim EP, Blood, que va enregistrar a l'dei que la pandèmia va fer que no pogués presentar a Europa.és un artista australià que dedica la seva vida a viatjar pel món expressant la seva música i el seu talent. El seu concepte de vida no entén l'estancament ni els lligams i es declara una ànima lliure que viatja amablement pel món. Ha girat obrint els concerts de figures com The Killers, Angus i Julia Stone, Ben Harper i Lanier Lane. Smyth ha demostrat tenir un directe devastador i viu, una veu amarada en bourbon i amb textura de Louisiana, de vegades capaç d'elevar-se al cel amb dolçor…Per a molts catalans la seva imatge els serà familiar ja que va ser el protagonista del vídeo La ruta de l'atzar que promocionava eli que va guanyar el primer premi al millor vídeo turístic de 2018.Els directes d'Steve Smyth són una barreja d'amb, el seu magnetisme i presència atrapa l'espectador des del primer acord fins a l'última nota. Aquest cop torna acompanyat de la seva banda europea amb els catalansa la bateria ial baix.Lesper al concert de Manresa estan disponibles a aquest enllaç