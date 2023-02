Cardona celebra el Carnaval de l'11 al 19 de febrer amb una programació per a tots els públics

Més Carnaval

El, que organitza l', l'entitati la, presentarà una proposta cultural i festiva variada per a tots els públics, de l'11 al 19 de febrer. Aquest dissabte es donarà el tret de sortida amb el Carnaval Jove.Així, el Carnaval arrencarà aquest dissabte 11 de febrer. La gresca s'iniciarà ja a 2/4 de 7 de la tarda amb l'anomenada, que estarà amenitzada per la. El, començant des dels 100 Pisos i passarà per la carretera del Miracle, plaça del Portalet, carrer de la Fira i finalment per la plaça Santa Eulàlia.Després de la Cursa, a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Santa Eulàlia, es farà elseguit d'una botifarrada a càrrec de laDesprés de sopar, la Xaranga Màgic posarà la música a unque arribarà fins el pavelló, on a 2/4 de 12 de la nit arrencaran els concerts a càrrec dels artistes de la nit: el grup de versions. L'entrada és gratuïta i durant tota la nit hi haurà habilitat, dins el pavelló, unper conscienciar i atendre qualsevol cas de violència de gènere.Després de l'arrencada amb el Carnaval Jove, els actes continuaran el dia 16 de febrer,, a les 7 de la tarda, amb cercavila a càrrec de lai posterior botifarrada popular, a la Fira de Dalt, a càrrec delsEl divendres 17 de febrer serà el torn de les escoles. A partir de 2/4 de 10 del matí es farà una rua pels carrers de la vila, amb lai la Banda de Música de Cardona, que acabarà a la plaça de la Fira amb l'actuació d'un grup d'a 2/4 de 12 del migdia.Finalment, les activitats del Carnaval a Cardona acabaran diumenge 19 de febrer. Al matí, amb el, que a les 11 del matí sortirà des del passeig de la Fira fins a la plaça de la Biblioteca, amb una rua a càrrec de. A les 12 del migdia, a la mateixa plaça de la Biblioteca, es farà l'espectacle d'animació infantil De viatge, es donarà coca i xocolata i hi haurà inflables per a tots els infants.De cara a la tarda del 19 de febrer, serà el torn del, que acollirà el Casal Cívic a les cinc de la tarda amb el concert-ball del grup