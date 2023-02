L'Avinent Manresa serà per tercera vegada a la final de la Copa Iberdrola

Equip de l'Avinent Manresa al Campionat 60 metres llisos, Laia Solà

200 metres llisos, Meritxell Tarragó

400 metres llisos, Laura Bou

800 metres llisos, Marina Guerrero

1.500 metres llisos, Mercè Guerra

3.000 metres llisos, Núria Tilló

60 metres tanques, emilia del Hoyo

Altura, Ona Bonet

Perxa, Nerea Pérez

Llargada, Elda Romeva

Triple, Martina Monsó

Pes, Ainhoa Martínez

4x400, Tarragó, Pubill, Guerrero i Bou

Aquest dissabte a, la formació femenina de l'estarà present per tercera ocasió en la final delen pista coberta. El 2020 va ocupar la setena posició a València, el 2022 va ser cinquena a Madrid.En aquesta edició l'Avinent Manresaamb el València CA, el FC Barcelona, el Playas de Castellón, l'Atlético San Sebastián, el Grupompleo Pamplona At., el Trops-Cueva de Nerja i la Sociedad Gimástica de Pontevedra.La formació manresana presentarà el seu millor equip possible, tot i les tres notables absències de la migfondista, que aquest 2023 ha deixat l'atletisme de competició, de la fondista, a una setmana d'afrontar el seu debut en la Marató de Sevilla, i de la triplista, per lesió.